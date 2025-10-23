 
Nike Sportswear 耐克灵蛇迎新系列郑钦文同款女子人造毛皮拼接夹克 - 帆白

售罄：

此配色当前无货

灵动应万变，新年有得盘。Nike Sportswear 耐克灵蛇迎新系列女子人造毛皮拼接夹克采用经典运动夹克的设计线条，彰显时尚外观。将人造毛皮与仿滩羊毛面料拼接而成，别具一番趣味。


  • 显示颜色： 帆白
  • 款式： HV8464-133

其他细节

  • 人造毛皮拼接面料，营造柔软舒适感受
  • 袖口与下摆采用罗纹设计，有助锁住身体热量

产品细节

  • 插手口袋
  • 面料/里料：100% 聚酯纤维。拼接：80% 腈纶/20% 聚酯纤维
  • 只可干洗，且干洗时请将衣服里朝外翻面
