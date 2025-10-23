Nike Sportswear 耐克灵蛇迎新系列
郑钦文同款女子人造毛皮拼接夹克
36% 折让
售罄：
此配色当前无货
灵动应万变，新年有得盘。Nike Sportswear 耐克灵蛇迎新系列女子人造毛皮拼接夹克采用经典运动夹克的设计线条，彰显时尚外观。将人造毛皮与仿滩羊毛面料拼接而成，别具一番趣味。
- 显示颜色： 帆白
- 款式： HV8464-133
Nike Sportswear 耐克灵蛇迎新系列
36% 折让
灵动应万变，新年有得盘。Nike Sportswear 耐克灵蛇迎新系列女子人造毛皮拼接夹克采用经典运动夹克的设计线条，彰显时尚外观。将人造毛皮与仿滩羊毛面料拼接而成，别具一番趣味。
其他细节
- 人造毛皮拼接面料，营造柔软舒适感受
- 袖口与下摆采用罗纹设计，有助锁住身体热量
产品细节
- 插手口袋
- 面料/里料：100% 聚酯纤维。拼接：80% 腈纶/20% 聚酯纤维
- 只可干洗，且干洗时请将衣服里朝外翻面
- 显示颜色： 帆白
- 款式： HV8464-133
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。