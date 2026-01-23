Nike Sportswear 马年限定脱缰系列
新年款大童全长拉链开襟加绒夹克
26% 折让
Nike Sportswear 马年限定脱缰系列新年款大童全长拉链开襟加绒夹克饰有灵感源自马年的图案，采用全长拉链开襟设计，搭配罗纹针织袖口和下摆，帮助锁住热量。两侧口袋，便于存放小物件；胸前口袋搭配拉链设计，便于安全收纳随身重要小物。
- 显示颜色： 黑/红色/红色
- 款式： IV4752-010
产品细节
- Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
- 面布/里布/帽里：100% 聚酯纤维
- 可机洗
