穿上 Nike Sportswear 马年限定脱缰系列新年款大童法式毛圈长裤，舒适体验立刻到位。这款长裤易于穿搭，是日常的理想单品，无论是球场、教室还是周末休闲，皆可助你轻松驾驭。左腿饰有小飞马刺绣图案设计，旨在庆贺马年。


  显示颜色：
  款式： IQ3935-010

其他细节

法式毛圈面料，表面触感顺滑，内里搭配柔软毛圈，非凡舒适

产品细节

  • 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。口袋：100% 棉
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

