Nike Sportswear 马年限定脱缰系列
新年款大童法式毛圈长裤
28% 折让
穿上 Nike Sportswear 马年限定脱缰系列新年款大童法式毛圈长裤，舒适体验立刻到位。这款长裤易于穿搭，是日常的理想单品，无论是球场、教室还是周末休闲，皆可助你轻松驾驭。左腿饰有小飞马刺绣图案设计，旨在庆贺马年。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IQ3935-010
其他细节
法式毛圈面料，表面触感顺滑，内里搭配柔软毛圈，非凡舒适
产品细节
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。口袋：100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
