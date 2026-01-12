 
Nike Sportswear 马年限定脱缰系列新年款大童运动夹克 - 黑

Nike Sportswear 马年限定脱缰系列

新年款大童运动夹克

10% 折让

运动风格，彰显态度。Nike Sportswear 马年限定脱缰系列新年款大童运动夹克胸前采用小飞马贴片设计，旨在庆贺马年。罗纹衣领、袖口与下摆，赋予经典外观；左袖搭配口袋，增添实用性；匠心细节设计，彰显前卫风范。


  • 显示颜色：
  • 款式： IQ3929-010

其他细节

  • 合成材质填充物，有效御寒保暖
  • 按扣插手口袋，帮助安全存放日常物品，令物品触手可及
  • 左袖口袋设计，可帮助你安全地存放随身小物品

产品细节

  • 面料：88% 聚酯纤维/12% 锦纶。罗纹拼接：98% 聚酯纤维/2% 氨纶。里料/填充物：100% 聚酯纤维 
  • 可机洗 
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： IQ3929-010

