 
Nike Sportswear 马年限定脱缰系列新年款女子人造毛皮里料夹克 - 橄榄绿

Nike Sportswear 马年限定脱缰系列

新年款女子人造毛皮里料夹克

穿上 Nike Sportswear 马年限定脱缰系列新年款女子人造毛皮里料夹克，喜迎马年新春。棉质帆布塑造挺括造型，柔软人造毛皮里料助你畅享温暖舒适。宽松版型，易于叠搭。


  • 显示颜色： 橄榄绿
  • 款式： IQ3823-276

产品细节

  • 面料：100% 棉。罗纹拼接：97% 聚酯纤维/3% 氨纶。人造毛皮：100% 聚酯纤维
  • 刺绣图案
  • 翻领设计
  • 正面拉链开襟设计
  • 罗纹下摆和袖口
  • 只可干洗
