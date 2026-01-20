 
Nike Sportswear 马年限定脱缰系列新年款女子仿羊羔绒图案上衣 - 氢蓝

Nike Sportswear 马年限定脱缰系列

新年款女子仿羊羔绒图案上衣

11% 折让

Nike Sportswear 马年限定脱缰系列新年款女子仿羊羔绒图案上衣饰有旷野图案，旨在庆贺马年。采用厚实仿羊羔绒面料，搭配弹性下摆和加长后摆，利落有型。


  • 显示颜色： 氢蓝
  • 款式： IQ3822-407

其他细节

  • 插肩衣袖搭配高领，尽显经典运动格调
  • 领口拉链开襟设计，便于打造多变造型

产品细节

  • 超宽松版型
  • 面料/里料：100% 聚酯纤维
  • 胸前左右侧分别饰有刺绣图案
  • 后领下方饰有压纹贴片
  • 可机洗
