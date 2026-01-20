 
Nike Sportswear 马年限定脱缰系列新年款女子 Oversize 风套头针织连帽衫 - 帆白

Nike Sportswear 马年限定脱缰系列

新年款女子 Oversize 风套头针织连帽衫

帆白
深队红

Nike Sportswear 马年限定脱缰系列新年款女子 Oversize 风套头针织连帽衫焕新升级休闲服饰，伴你喜迎马年。这款经典连帽衫采用厚实法式毛圈面料，塑就舒适非凡的日常穿着体验。


  • 显示颜色： 帆白
  • 款式： IQ3826-133

其他细节

  • 厚实法式毛圈面料，表面触感顺滑，内里搭配柔软毛圈，缔造出众舒适效果
  • 落肩设计结合宽大衣袖，营造休闲宽松的穿着感受

产品细节

  • 面料/连帽里料：100% 棉
  • 丝网印制设计
  • 口袋设计
  • 可机洗
