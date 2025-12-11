Nike Sportswear 马年限定脱缰系列
新年款女子 Oversize 风套头针织连帽衫
¥599
Nike Sportswear 马年限定脱缰系列新年款女子 Oversize 风套头针织连帽衫焕新升级休闲服饰，伴你喜迎马年。这款经典连帽衫采用厚实法式毛圈面料，塑就舒适非凡的日常穿着体验。
- 显示颜色： 深队红
- 款式： IQ3826-613
其他细节
- 厚实法式毛圈面料，表面触感顺滑，内里搭配柔软毛圈，缔造出众舒适效果
- 落肩设计结合宽大衣袖，营造休闲宽松的穿着感受
产品细节
- 面料/连帽里料：100% 棉
- 丝网印制设计
- 口袋设计
- 可机洗
- 显示颜色： 深队红
- 款式： IQ3826-613
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
