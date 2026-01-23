Nike Sportswear 马年限定脱缰系列
新年款男子加绒连帽衫
23% 折让
穿上宽松的 Nike Sportswear 马年限定脱缰系列新年款男子加绒连帽衫，喜迎马年新春。采用柔软加绒针织面料，带来温暖舒适感受。正面与背面饰有飞马图案，旨在庆贺马年。
- 显示颜色： 大学红
- 款式： IQ3707-657
其他细节
- 厚实加绒针织面料，塑就出众结构感和垂坠效果
- 肩部、胸部和衣身采用宽松设计，塑就休闲舒适体验
产品细节
- 面料/连帽里料：80% 棉/20% 聚酯纤维
- 罗纹袖口和下摆
- 可机洗
- 显示颜色： 大学红
- 款式： IQ3707-657
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
