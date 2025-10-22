Nike Sportswear Air
男子法式毛圈套头连帽衫
35% 折让
售罄：
此配色当前无货
穿上 Nike Sportswear Air 男子法式毛圈套头连帽衫，彰显 Nike Air 的深厚历史和文化。 该帽衫采用宽松设计，结合连肩衣袖，搭配柔软罗纹袖口和下摆，塑就简约风范和舒适体验。 风帽配有松紧绳和 Nike 品牌抽绳锁扣，可供自主调节贴合度。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： DV9778-010
Nike Air 系列
从经典到潮流时尚，几十年来，Nike Air 赚足了回头率，提供舒适穿着体验。 该系列采用匠心街头设计，旨在向 Nike Air 的力量致敬，设计灵感源自 Air 历史，并经过优化升级，缔造出众耐穿性。
柔软舒适
柔软棉质法式毛圈面料，轻盈舒适，适合日常穿着。 风帽衬里采用轻盈棉料，质感顺滑，舒适亲肤。
出众设计
胸部饰有同色调 NIKE AIR 标志，为设计注入 Air 气息，精致质感尽显帽衫魅力。
其他细节
- 袖口和下摆处采用厚实弹性罗纹设计，助你在运动时稳固衣身
- 衣身采用宽松设计，易于叠搭，舒适非凡
产品细节
- 袋鼠式口袋
- 侧边接缝饰有梭织标签
- 面料：100% 棉。 罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
