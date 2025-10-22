穿上 Nike Sportswear Air 男子法式毛圈套头连帽衫，彰显 Nike Air 的深厚历史和文化。 该帽衫采用宽松设计，结合连肩衣袖，搭配柔软罗纹袖口和下摆，塑就简约风范和舒适体验。 风帽配有松紧绳和 Nike 品牌抽绳锁扣，可供自主调节贴合度。

从经典到潮流时尚，几十年来，Nike Air 赚足了回头率，提供舒适穿着体验。 该系列采用匠心街头设计，旨在向 Nike Air 的力量致敬，设计灵感源自 Air 历史，并经过优化升级，缔造出众耐穿性。

穿上 Nike Sportswear Air 男子法式毛圈套头连帽衫，彰显 Nike Air 的深厚历史和文化。 该帽衫采用宽松设计，结合连肩衣袖，搭配柔软罗纹袖口和下摆，塑就简约风范和舒适体验。 风帽配有松紧绳和 Nike 品牌抽绳锁扣，可供自主调节贴合度。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。