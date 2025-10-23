 
Nike Sportswear Bounce Era 大童加绒圆领运动衫 - 珍珠灰

Nike Sportswear Bounce Era

大童加绒圆领运动衫

27% 折让

Nike Sportswear Bounce Era 大童加绒圆领运动衫采用加绒针织面料，令人想起挚爱的毛绒毛毯。 柔软舒适且略带结构感，是室内或户外穿搭的叠搭佳选。 超宽松版型塑就休闲外观，让你由内而外展现满满松弛感。


  • 显示颜色： 珍珠灰
  • 款式： IO7826-047

其他细节

  • 加绒针织面料，塑就挺括温暖的穿着体验之余，亦能有助减轻滞重感
  • 超宽松版型，适合叠搭

产品细节

  • 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。 罗纹拼接：98% 棉/2% 氨纶
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。