Nike Sportswear Bounce Era
大童加绒圆领运动衫
27% 折让
Nike Sportswear Bounce Era 大童加绒圆领运动衫采用加绒针织面料，令人想起挚爱的毛绒毛毯。 柔软舒适且略带结构感，是室内或户外穿搭的叠搭佳选。 超宽松版型塑就休闲外观，让你由内而外展现满满松弛感。
- 显示颜色： 珍珠灰
- 款式： IO7826-047
Nike Sportswear Bounce Era
27% 折让
Nike Sportswear Bounce Era 大童加绒圆领运动衫采用加绒针织面料，令人想起挚爱的毛绒毛毯。 柔软舒适且略带结构感，是室内或户外穿搭的叠搭佳选。 超宽松版型塑就休闲外观，让你由内而外展现满满松弛感。
其他细节
- 加绒针织面料，塑就挺括温暖的穿着体验之余，亦能有助减轻滞重感
- 超宽松版型，适合叠搭
产品细节
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。 罗纹拼接：98% 棉/2% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 珍珠灰
- 款式： IO7826-047
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。