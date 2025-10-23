 
Nike Sportswear Bounce Era 大童 Oversize 风加绒连帽衫 - 沙紫

Nike Sportswear Bounce Era

大童 Oversize 风加绒连帽衫

24% 折让

Nike Sportswear Bounce Era 大童 Oversize 风加绒连帽衫质感柔软，采用超宽松版型，缔造宽松舒适的穿着感受，助你在冷天亦能型格满满。风帽设计，尽显闲适风范。双向拉链开襟设计，方便自行调节造型。


  • 显示颜色： 沙紫
  • 款式： IO7827-508

其他细节

  • 针织面料表面触感顺滑，内里加绒，打造可轻松叠搭的温暖佳选
  • 超宽松版型，便于轻松叠搭，打造休闲造型

产品细节

  • 76% 棉/24% 聚酯纤维
  • 双向拉链开襟设计
  • 可机洗
  • 显示颜色： 沙紫
  • 款式： IO7827-508

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。