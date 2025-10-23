Nike Sportswear Chill Knit
千禧樱花系列女子修身圆领短款T恤
23% 折让
Nike Sportswear Chill Knit 女子修身圆领短款T恤采用顺滑弹性针织面料，略带自然垂坠效果，舒适非凡又百搭好穿，彰显经典简约风范。
- 显示颜色： 帝王粉
- 款式： IF2007-655
产品细节
- 胸前饰有耐克勾刺绣标志
- 48% 莫代尔纤维/46% 棉/6% 氨纶
- 可机洗
