Nike Sportswear Chill Knit
女子修身宽罗纹薄绒开衫
¥549
Nike Sportswear Chill Knit 女子修身宽罗纹薄绒开衫采用不透明罗纹针织面料，柔软非凡，以纹理质感升级造型格调。略短款式搭配修身版型，打造修身效果。正面中央的纽扣饰有耐克勾标志，增添精致格调。
- 显示颜色： 帆白/黑
- 款式： IF0235-133
产品细节
- 刺绣标志
- 33% 粘纤/32% 腈纶/31% 棉/4% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
