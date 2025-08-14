 
Nike Sportswear Chill Knit 女子修身版型印花T恤 - 白色/力量蓝 (活力蓝)

Nike Sportswear Chill Knit

女子修身版型印花T恤

19% 折让
白色/力量蓝 (活力蓝)
帆白/貂棕

始于 1972，经典佳选。 Nike Sportswear Chill Knit 女子修身版型印花T恤采用顺滑弹性针织面料，搭配插肩设计，缔造非凡舒适的日常穿着体验。


  • 显示颜色： 白色/力量蓝 (活力蓝)
  • 款式： HV4993-100

产品细节

  • 48% 莫代尔纤维/46% 棉/6% 氨纶
  • 印花图案
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色/力量蓝 (活力蓝)
  • 款式： HV4993-100

