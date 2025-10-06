Nike Sportswear Chill Knit
女子修身版型印花T恤
42% 折让
始于 1972，经典佳选。 Nike Sportswear Chill Knit 女子修身版型印花T恤采用顺滑弹性针织面料，搭配插肩设计，缔造非凡舒适的日常穿着体验。
- 显示颜色： 白色/力量蓝 (活力蓝)
- 款式： HV4993-100
Nike Sportswear Chill Knit
42% 折让
始于 1972，经典佳选。 Nike Sportswear Chill Knit 女子修身版型印花T恤采用顺滑弹性针织面料，搭配插肩设计，缔造非凡舒适的日常穿着体验。
产品细节
- 48% 莫代尔纤维/46% 棉/6% 氨纶
- 印花图案
- 可机洗
- 显示颜色： 白色/力量蓝 (活力蓝)
- 款式： HV4993-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。