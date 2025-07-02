Nike Sportswear Chill Knit
女子华夫格背心连衣裙
¥449
Nike Sportswear Chill Knit 女子华夫格背心连衣裙采用匠心细节设计，令简约单品尽显非凡格调。 华夫格面料增添精致纹理，工字型后背设计塑就运动外观。
- 显示颜色： 深藏青/帆白
- 款式： HV2404-410
Nike Sportswear Chill Knit
¥449
Nike Sportswear Chill Knit 女子华夫格背心连衣裙采用匠心细节设计，令简约单品尽显非凡格调。 华夫格面料增添精致纹理，工字型后背设计塑就运动外观。
产品细节
- 75% 棉/25% 聚酯纤维
- 胸部中央绣有耐克勾标志
- 弧形裙摆
- 可机洗
- 显示颜色： 深藏青/帆白
- 款式： HV2404-410
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。