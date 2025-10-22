Nike Sportswear Chill Knit
女子紧身大圆领低背长袖细罗纹上衣
34% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Chill Knit 女子紧身大圆领低背长袖细罗纹上衣掀起休闲服饰的流行风尚，舒适有型，百搭实穿。后背低领口设计结合柔软细罗纹面料，令你畅享舒适，秀出优雅时尚造型。可与配套下装或其他单品搭配穿着，任你随心玩转个性穿搭。这款出众上衣准能成为你的穿搭新宠。
- 显示颜色： 烟灰紫红/黑
- 款式： FN3662-208
其他细节
- 精细罗纹面料柔软且富有弹性，略带自然垂坠效果，是日常穿搭的理想之选
- 弧形下摆结合后背低领口设计，为衣橱经典单品增添别致格调
产品细节
- 刺绣耐克勾勾标志
- 61% 聚酯纤维/30% 莱赛尔纤维/9% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 烟灰紫红/黑
- 款式： FN3662-208
