 
Nike Sportswear Chill Knit 女子紧身大圆领低背长袖细罗纹上衣 - 烟灰紫红/黑

Nike Sportswear Chill Knit

女子紧身大圆领低背长袖细罗纹上衣

34% 折让

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear Chill Knit 女子紧身大圆领低背长袖细罗纹上衣掀起休闲服饰的流行风尚，舒适有型，百搭实穿。后背低领口设计结合柔软细罗纹面料，令你畅享舒适，秀出优雅时尚造型。可与配套下装或其他单品搭配穿着，任你随心玩转个性穿搭。这款出众上衣准能成为你的穿搭新宠。


  • 显示颜色： 烟灰紫红/黑
  • 款式： FN3662-208

其他细节

  • 精细罗纹面料柔软且富有弹性，略带自然垂坠效果，是日常穿搭的理想之选
  • 弧形下摆结合后背低领口设计，为衣橱经典单品增添别致格调

产品细节

  • 刺绣耐克勾勾标志
  • 61% 聚酯纤维/30% 莱赛尔纤维/9% 氨纶
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。