 
Nike Sportswear Chill Knit 女子紧身短款细罗纹三合一两件套上衣 - 调色桦树色/浅土褐

Nike Sportswear Chill Knit

女子紧身短款细罗纹三合一两件套上衣

15% 折让

Nike Sportswear Chill Knit 女子紧身短款细罗纹三合一两件套上衣采用吊带式背心和短款开衫组合设计，富有弹性，略带自然垂坠效果，配套或单独穿着皆宜，是日常穿搭的理想之选。


  • 显示颜色： 调色桦树色/浅土褐
  • 款式： HJ1300-051

Nike Sportswear Chill Knit

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Nike Sportswear Chill Knit 女子紧身短款细罗纹三合一两件套上衣采用吊带式背心和短款开衫组合设计，富有弹性，略带自然垂坠效果，配套或单独穿着皆宜，是日常穿搭的理想之选。

产品细节

  • 背心/开衫：61% 聚酯纤维/30% 莱赛尔纤维/9% 氨纶
  • 刺绣耐克勾勾标志
  • 可机洗
  • 显示颜色： 调色桦树色/浅土褐
  • 款式： HJ1300-051

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