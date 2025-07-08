Nike Sportswear Chill Knit
女子紧身短袖短款细罗纹上衣
20% 折让
Nike Sportswear Chill Knit 女子紧身短袖短款细罗纹上衣舒适贴合，搭配背面下方宽版镂空设计，焕新演绎衣橱佳选单品。采用细罗纹面料，富有弹性，略带自然垂坠效果，是日常穿搭的理想之选。
- 显示颜色： 黑/帆白
- 款式： HJ0720-010
产品细节
- 61% 聚酯纤维/30% 莱赛尔纤维/9% 氨纶
- 胸前饰有耐克勾刺绣标志
- 可机洗
