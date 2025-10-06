Nike Sportswear Chill Knit
女子紧身细罗纹背心连衣裙
42% 折让
Nike Sportswear Chill Knit 女子紧身细罗纹背心连衣裙采用柔软细罗纹面料与紧身版型，焕新演绎经典设计。 利落肩带搭配弧形领口，塑就简约外观。
- 显示颜色： 黑/帆白
- 款式： HJ0711-010
其他细节
细罗纹针织面料，柔软且富有弹性，略带自然垂坠效果，是日常穿搭的理想之选
产品细节
- 61% 聚酯纤维/31% 莱赛尔纤维/8% 氨纶
- 胸前饰有刺绣耐克勾标志
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
