Nike Sportswear Chill Knit
街舞系列女子修身长袖短款上衣
36% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Chill Knit 女子修身长袖短款上衣采用短款剪裁，舒适非凡，让你穿出自我风格。针织面料富有弹性，略带自然垂坠效果，是日常穿搭的理想之选。
- 显示颜色： 麻灰/浅银
- 款式： HF5323-023
产品细节
- 48% 莫代尔纤维/46% 棉/6% 氨纶
- 刺绣耐克勾勾标志
- 可机洗
- 显示颜色： 麻灰/浅银
- 款式： HF5323-023
