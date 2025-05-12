Nike Sportswear Chill Poplin
女子宽松长袖纽扣上衣
¥439¥54920% 折让
Nike Sportswear Chill Poplin 女子宽松长袖纽扣上衣采用宽松版型结合府绸面料，塑就轻盈利落的穿着感受。
- 显示颜色： 白色/白色
- 款式： HJ0716-100
Nike Sportswear Chill Poplin
¥439¥54920% 折让
Nike Sportswear Chill Poplin 女子宽松长袖纽扣上衣采用宽松版型结合府绸面料，塑就轻盈利落的穿着感受。
产品细节
- 95% 棉/5% 氨纶
- 左侧胸前口袋饰有刺绣耐克勾标志
- 袖口配有纽扣
- 侧边下摆开衩
- 可机洗
- 显示颜色： 白色/白色
- 款式： HJ0716-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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