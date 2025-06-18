Nike Sportswear Chill Poplin
女子短裤
¥359¥39910% 折让
Nike Sportswear Chill Poplin 女子短裤采用轻盈府绸面料，舒适利落。
- 显示颜色： 烟灰蓝/烟灰蓝
- 款式： HJ0722-006
Nike Sportswear Chill Poplin
¥359¥39910% 折让
Nike Sportswear Chill Poplin 女子短裤采用轻盈府绸面料，舒适利落。
产品细节
- 面料/里料：95% 棉/5% 氨纶
- 口袋设计
- 包边弹性腰部
- 裤脚外侧弧形设计
- 左侧裤脚饰有刺绣耐克勾勾标志
- 可机洗
- 显示颜色： 烟灰蓝/烟灰蓝
- 款式： HJ0722-006
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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