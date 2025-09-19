Nike Sportswear Chill Poplin
女子高腰宽松直筒长裤
17% 折让
Nike Sportswear Chill Poplin 女子高腰宽松直筒长裤采用轻盈飘逸的利落棉混纺府绸面料，平添高级质感。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： HV2410-010
产品细节
- 95% 棉/5% 氨纶
- 插手口袋
- 包边弹性腰部
- 左侧大腿饰有刺绣耐克勾勾标志
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
