Nike Sportswear Chill Rib 女子修身拉链开襟开衫掀起休闲服饰的新风尚，舒适有型，百搭实穿。 采用修身利落版型，富有自然垂坠效果，让你舒适又有型。 罗纹针织面料，塑就纹理外观和柔软质感；略微裁短剪裁，时尚百搭。 拉链设计，可自由开合，任你随心切换风格。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： FN3683-010
Nike Sportswear Chill Rib 女子修身拉链开襟开衫掀起休闲服饰的新风尚，舒适有型，百搭实穿。 采用修身利落版型，富有自然垂坠效果，让你舒适又有型。 罗纹针织面料，塑就纹理外观和柔软质感；略微裁短剪裁，时尚百搭。 拉链设计，可自由开合，任你随心切换风格。
其他细节
- 不透明罗纹针织面料柔软非凡，以纹理质感升级造型格调
- 拉链设计，可供自行调整贴合度和变换造型
产品细节
- 33% 粘纤/32% 腈纶/31% 棉/4% 氨纶
- 刺绣耐克勾勾标志
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
