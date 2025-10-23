Nike Sportswear Chill Rib 女子修身拉链开襟开衫掀起休闲服饰的潮流风尚，舒适有型，百搭实穿。采用修身利落版型，富有自然垂坠效果，让你舒适又有型。罗纹针织面料，塑就纹理外观和柔软质感；略微裁短下摆，时尚百搭。拉链设计，可自由开合，任你随心切换风格。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。