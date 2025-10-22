Nike Sportswear Chill Rib
女子紧身企领短款背心
40% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Chill Rib 女子紧身企领短款背心掀起休闲服饰的流行风尚，舒适有型，百搭实穿。不透明罗纹针织面料柔软非凡，以纹理质感升级造型格调。匠心下摆搭配企领，打造时尚造型，令你尽显优雅格调，是日常休闲穿搭的上佳之选。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： FN3678-010
产品细节
- 33% 粘纤/32% 腈纶/31% 棉/4% 氨纶
- 刺绣耐克勾勾标志
- 下摆融入弹性设计
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
