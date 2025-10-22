Nike Sportswear Chill Rib 女子紧身企领短款背心掀起休闲服饰的流行风尚，舒适有型，百搭实穿。不透明罗纹针织面料柔软非凡，以纹理质感升级造型格调。匠心下摆搭配企领，打造时尚造型，令你尽显优雅格调，是日常休闲穿搭的上佳之选。

Nike Sportswear Chill Rib 女子紧身企领短款背心掀起休闲服饰的流行风尚，舒适有型，百搭实穿。不透明罗纹针织面料柔软非凡，以纹理质感升级造型格调。匠心下摆搭配企领，打造时尚造型，令你尽显优雅格调，是日常休闲穿搭的上佳之选。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。