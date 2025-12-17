 
Nike Sportswear Chill Rib 马年限定脱缰系列新年款女子修身薄绒拉链开襟开衫 - 深队红

Nike Sportswear Chill Rib 马年限定脱缰系列

新年款女子修身薄绒拉链开襟开衫

¥599
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

穿上 Nike Sportswear Chill Rib 马年限定脱缰系列新年款女子修身薄绒拉链开襟开衫，喜迎马年新春。罗纹针织面料，塑就纹理外观和柔软质感；略微裁短剪裁，时尚百搭。拉链设计，可自由开合，任你随心切换风格。


  • 显示颜色： 深队红
  • 款式： IQ3828-613

其他细节

  • 不透明罗纹针织面料柔软非凡，以纹理质感升级造型格调
  • 拉链设计，可供自行调整贴合度和变换造型

产品细节

  • 33% 粘纤/32% 腈纶/31% 棉/4% 氨纶
  • 刺绣图案
  • 可机洗
