Nike Sportswear Chill Rib 马年限定脱缰系列
新年款女子修身薄绒拉链开襟开衫
¥599
穿上 Nike Sportswear Chill Rib 马年限定脱缰系列新年款女子修身薄绒拉链开襟开衫，喜迎马年新春。罗纹针织面料，塑就纹理外观和柔软质感；略微裁短剪裁，时尚百搭。拉链设计，可自由开合，任你随心切换风格。
- 显示颜色： 深队红
- 款式： IQ3828-613
其他细节
- 不透明罗纹针织面料柔软非凡，以纹理质感升级造型格调
- 拉链设计，可供自行调整贴合度和变换造型
产品细节
- 33% 粘纤/32% 腈纶/31% 棉/4% 氨纶
- 刺绣图案
- 可机洗
