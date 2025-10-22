 
Nike Sportswear Chill Terry 女子中腰法式毛圈直筒运动裤 - 帆白

Nike Sportswear Chill Terry

女子中腰法式毛圈直筒运动裤

29% 折让
帆白
黑

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear Chill Terry 女子中腰法式毛圈直筒运动裤采用非起绒法式毛圈面料结合直筒裤型设计，轻盈舒适，适合温暖天气穿着。


  • 显示颜色： 帆白
  • 款式： HQ4739-133

产品细节

  • 弹性腰部搭配内置开口抽绳
  • 侧边口袋设计
  • 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。 侧边口袋（手背侧）：100% 棉
  • 可机洗
尺寸与尺码

    修身版型：利落合身

    中腰：略低于自然腰线（躯干最细的部位）

  • 尺码表

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。