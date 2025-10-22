Nike Sportswear Chill Terry
女子中腰法式毛圈直筒运动裤
29% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Chill Terry 女子中腰法式毛圈直筒运动裤采用非起绒法式毛圈面料结合直筒裤型设计，轻盈舒适，适合温暖天气穿着。
- 显示颜色： 帆白
- 款式： HQ4739-133
产品细节
- 弹性腰部搭配内置开口抽绳
- 侧边口袋设计
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。 侧边口袋（手背侧）：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 帆白
- 款式： HQ4739-133
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
