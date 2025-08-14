Nike Sportswear Chill Terry 女子中腰法式毛圈短裤掀起休闲服饰的新风尚，舒适有型，百搭实穿。随着气温开始上升，换下加绒长裤，穿上这款轻盈短裤，在温暖天气畅享舒适感受。正面接缝设计结合中腰剪裁，提升造型格调。该单品经典舒适，适合不同场合穿着。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。