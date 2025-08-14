 
Nike Sportswear Chill Terry 女子中腰法式毛圈短裤 - 黑/帆白

Nike Sportswear Chill Terry

女子中腰法式毛圈短裤

20% 折让

Nike Sportswear Chill Terry 女子中腰法式毛圈短裤掀起休闲服饰的新风尚，舒适有型，百搭实穿。随着气温开始上升，换下加绒长裤，穿上这款轻盈短裤，在温暖天气畅享舒适感受。正面接缝设计结合中腰剪裁，提升造型格调。该单品经典舒适，适合不同场合穿着。


  • 显示颜色： 黑/帆白
  • 款式： HF6941-010

其他细节

  • 轻盈法式毛圈面料质感柔软，略呈垂坠质感，让你轻松畅享舒适体验
  • 口袋设计，方便快速收纳钥匙和手机

产品细节

  • 面料：70% 棉/30% 聚酯纤维。口袋（手背侧）：100% 棉
  • 刺绣耐克勾勾标志
  • 可机洗
尺寸与尺码

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。