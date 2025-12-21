Nike Sportswear Chill Terry
女子中腰法式毛圈运动裤
34% 折让
Nike Sportswear Chill Terry 女子中腰法式毛圈运动裤掀起休闲服饰的新风尚，舒适有型，百搭实穿。随着气温开始上升，换下加绒长裤，穿上这款针织运动裤，在温暖天气畅享舒适感受。正面融入接缝，搭配直筒设计，焕新升级佳选单品。
- 显示颜色： 黑/帆白
- 款式： HF6459-010
其他细节
- 法式毛圈面料质感柔软，略呈垂坠质感，塑就针织面料质感，让你轻松畅享舒适体验
- 侧边插手口袋设计，方便轻松快速地收纳小物件
产品细节
- 70% 棉/30% 聚酯纤维
- 弹性腰部搭配抽绳
- 刺绣耐克勾勾标志
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
