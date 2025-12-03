 
Nike Sportswear Chill Terry 女子中腰法式毛圈运动裤 - 黑/帆白

Nike Sportswear Chill Terry

女子中腰法式毛圈运动裤

46% 折让

Nike Sportswear Chill Terry 女子中腰法式毛圈运动裤掀起休闲服饰的新风尚，舒适有型，百搭实穿。随着气温开始上升，换下加绒长裤，穿上这款针织运动裤，在温暖天气畅享舒适感受。正面融入接缝，搭配直筒设计，焕新升级佳选单品。


  • 显示颜色： 黑/帆白
  • 款式： HF6459-010

Nike Sportswear Chill Terry

46% 折让

Nike Sportswear Chill Terry 女子中腰法式毛圈运动裤掀起休闲服饰的新风尚，舒适有型，百搭实穿。随着气温开始上升，换下加绒长裤，穿上这款针织运动裤，在温暖天气畅享舒适感受。正面融入接缝，搭配直筒设计，焕新升级佳选单品。

其他细节

  • 法式毛圈面料质感柔软，略呈垂坠质感，塑就针织面料质感，让你轻松畅享舒适体验
  • 侧边插手口袋设计，方便轻松快速地收纳小物件

产品细节

  • 70% 棉/30% 聚酯纤维
  • 弹性腰部搭配抽绳
  • 刺绣耐克勾勾标志
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/帆白
  • 款式： HF6459-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。