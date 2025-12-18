Nike Sportswear Chill Terry 女子宽松全长拉链开襟法式毛圈连帽衫掀起休闲服饰的流行风尚，舒适有型，百搭实穿。采用宽松版型，天气渐暖，不妨脱下加绒连帽衫，换上这款柔软的叠搭单品。既舒适又时髦，居家外出两相宜。

视频内容仅展示产品的一款配色。此外，图片或视频中展示的配色有可能尚未上市或已售罄，现有配色请以产品页面为准。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。