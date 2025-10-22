 
Nike Sportswear Chill Terry 女子宽松全长拉链开襟法式毛圈连帽衫 - 浅土褐/帆白

Nike Sportswear Chill Terry

女子宽松全长拉链开襟法式毛圈连帽衫

36% 折让
浅土褐/帆白
岩石粉/帆白

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear Chill Terry 女子宽松全长拉链开襟法式毛圈连帽衫掀起休闲服饰的新风尚，舒适有型，百搭实穿。采用宽松版型，天气渐暖，不妨脱下加绒连帽衫，换上这款柔软的叠搭单品。既舒适又时髦，居家外出两相宜。


  • 显示颜色： 浅土褐/帆白
  • 款式： FN2420-104

Nike Sportswear Chill Terry

36% 折让

Nike Sportswear Chill Terry 女子宽松全长拉链开襟法式毛圈连帽衫掀起休闲服饰的新风尚，舒适有型，百搭实穿。采用宽松版型，天气渐暖，不妨脱下加绒连帽衫，换上这款柔软的叠搭单品。既舒适又时髦，居家外出两相宜。

其他细节

  • 法式毛圈面料质感柔软，略呈垂坠质感，塑就针织面料质感，让你轻松畅享舒适体验
  • 宽松版型搭配轻微落肩接缝设计，便于叠搭

产品细节

  • 正面口袋
  • 罗纹袖口和下摆
  • 面料：70% 棉/30% 聚酯纤维。连帽里料：100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 浅土褐/帆白
  • 款式： FN2420-104

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。