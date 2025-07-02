Nike Sportswear Chill Terry
女子法式毛圈无袖上衣
¥449
Nike Sportswear Chill Terry 女子法式毛圈无袖上衣采用柔软轻盈的法式毛圈面料，营造轻松舒适的穿着感受。罗纹下摆巧搭略微向下弧线，突显短款设计。
- 显示颜色： 泡沫薄荷绿/调色/泡沫薄荷绿
- 款式： HV2396-353
Nike Sportswear Chill Terry
¥449
Nike Sportswear Chill Terry 女子法式毛圈无袖上衣采用柔软轻盈的法式毛圈面料，营造轻松舒适的穿着感受。罗纹下摆巧搭略微向下弧线，突显短款设计。
产品细节
- 面料：70% 棉/30% 聚酯纤维。罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶。连帽里料：100% 棉
- 胸部中央绣有耐克勾标志
- 可机洗
- 显示颜色： 泡沫薄荷绿/调色/泡沫薄荷绿
- 款式： HV2396-353
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。