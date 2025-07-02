 
Nike Sportswear Chill Terry 女子法式毛圈无袖上衣 - 泡沫薄荷绿/调色/泡沫薄荷绿

Nike Sportswear Chill Terry

女子法式毛圈无袖上衣

¥449
泡沫薄荷绿/调色/泡沫薄荷绿
调色桦树色/浅土褐

Nike Sportswear Chill Terry 女子法式毛圈无袖上衣采用柔软轻盈的法式毛圈面料，营造轻松舒适的穿着感受。罗纹下摆巧搭略微向下弧线，突显短款设计。


  • 显示颜色： 泡沫薄荷绿/调色/泡沫薄荷绿
  • 款式： HV2396-353

Nike Sportswear Chill Terry

¥449

Nike Sportswear Chill Terry 女子法式毛圈无袖上衣采用柔软轻盈的法式毛圈面料，营造轻松舒适的穿着感受。罗纹下摆巧搭略微向下弧线，突显短款设计。

产品细节

  • 面料：70% 棉/30% 聚酯纤维。罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶。连帽里料：100% 棉
  • 胸部中央绣有耐克勾标志
  • 可机洗
  • 显示颜色： 泡沫薄荷绿/调色/泡沫薄荷绿
  • 款式： HV2396-353

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