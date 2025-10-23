 
Nike Sportswear Chill Terry 女子法式毛圈无袖短款连帽衫 - 调色桦树色/浅土褐

Nike Sportswear Chill Terry

女子法式毛圈无袖短款连帽衫

26% 折让

换上休闲装扮，开启美好的一天。 Nike Sportswear Chill Terry 女子法式毛圈无袖短款连帽衫采用轻盈法式毛圈面料，质感柔软且略带垂坠效果，让你时刻享受舒适与自在。


  • 显示颜色： 调色桦树色/浅土褐
  • 款式： HV2396-051

Nike Sportswear Chill Terry

26% 折让

换上休闲装扮，开启美好的一天。 Nike Sportswear Chill Terry 女子法式毛圈无袖短款连帽衫采用轻盈法式毛圈面料，质感柔软且略带垂坠效果，让你时刻享受舒适与自在。

产品细节

  • 面料：70% 棉/30% 聚酯纤维。罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶。连帽里料：100% 棉
  • 罗纹下摆
  • 双拼接风帽
  • 刺绣耐克勾勾标志
  • 可机洗
  • 显示颜色： 调色桦树色/浅土褐
  • 款式： HV2396-051

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。