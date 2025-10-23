 
Nike Sportswear Chill Waffle 女子中腰短裤 - 黑/黑

Nike Sportswear Chill Waffle

女子中腰短裤

33% 折让

Nike Sportswear Chill Waffle 女子中腰短裤采用带垂坠感的纹理华夫格针织面料，结合 Nike Tempo 跑步短裤的设计线条，塑就运动风范和舒适感受。


  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： HJ3843-010

Nike Sportswear Chill Waffle

33% 折让

Nike Sportswear Chill Waffle 女子中腰短裤采用带垂坠感的纹理华夫格针织面料，结合 Nike Tempo 跑步短裤的设计线条，塑就运动风范和舒适感受。

产品细节

  • 75% 棉/25% 聚酯纤维
  • 弧形包边裤脚
  • 弹性腰部搭配抽绳
  • 左侧大腿饰有刺绣耐克勾勾标志
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： HJ3843-010

尺寸与尺码

    标准版型：经典休闲

    中腰：略低于自然腰线（躯干最细的部位）

  • 尺码表

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。