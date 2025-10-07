 
Nike Sportswear Chill Waffle 女子宽松短袖上衣 - 帆白/帆白

Nike Sportswear Chill Waffle

女子宽松短袖上衣

31% 折让
帆白/帆白
紫蓝/紫蓝

Nike Sportswear Chill Waffle 女子宽松短袖上衣采用宽松版型，结合带垂坠感的纹理华夫格针织面料，缔造舒适非凡的穿着体验。


  • 显示颜色： 帆白/帆白
  • 款式： HJ3839-133

Nike Sportswear Chill Waffle

31% 折让

Nike Sportswear Chill Waffle 女子宽松短袖上衣采用宽松版型，结合带垂坠感的纹理华夫格针织面料，缔造舒适非凡的穿着体验。

产品细节

  • 75% 棉/25% 聚酯纤维
  • 领口融入包边设计
  • 侧边下摆开衩设计
  • 胸部中央绣有耐克勾标志
  • 可机洗
  • 显示颜色： 帆白/帆白
  • 款式： HJ3839-133

尺寸与尺码

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。