Nike Sportswear Chill Waffle
女子宽松短袖上衣
31% 折让
Nike Sportswear Chill Waffle 女子宽松短袖上衣采用宽松版型，结合带垂坠感的纹理华夫格针织面料，缔造舒适非凡的穿着体验。
- 显示颜色： 帆白/帆白
- 款式： HJ3839-133
产品细节
- 75% 棉/25% 聚酯纤维
- 领口融入包边设计
- 侧边下摆开衩设计
- 胸部中央绣有耐克勾标志
- 可机洗
