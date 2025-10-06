Nike Sportswear City Utility
大童工装短裤
46% 折让
Nike Sportswear City Utility 大童工装短裤糅合都市格调与时尚机能风，助你随心开启冒险之旅。采用轻盈梭织面料，弹性适中，助你在弯腰和运动时畅享舒适体验。工装大口袋设计提供充裕的存储空间，令随身物品触手可及。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： FZ4903-010
Nike Sportswear City Utility
46% 折让
Nike Sportswear City Utility 大童工装短裤糅合都市格调与时尚机能风，助你随心开启冒险之旅。采用轻盈梭织面料，弹性适中，助你在弯腰和运动时畅享舒适体验。工装大口袋设计提供充裕的存储空间，令随身物品触手可及。
其他细节
- 弹性腰部搭配抽绳，打造理想贴合感
- 侧边口袋结合裤腿魔术贴粘扣大口袋，为随身物品提供充裕存储空间
产品细节
- 面料：94% 锦纶/6% 氨纶。上部口袋：100% 聚酯纤维
- 反光细节
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： FZ4903-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。