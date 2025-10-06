 
Nike Sportswear City Utility 大童工装短裤 - 黑/黑

Nike Sportswear City Utility

大童工装短裤

46% 折让

Nike Sportswear City Utility 大童工装短裤糅合都市格调与时尚机能风，助你随心开启冒险之旅。采用轻盈梭织面料，弹性适中，助你在弯腰和运动时畅享舒适体验。工装大口袋设计提供充裕的存储空间，令随身物品触手可及。


  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： FZ4903-010

其他细节

  • 弹性腰部搭配抽绳，打造理想贴合感
  • 侧边口袋结合裤腿魔术贴粘扣大口袋，为随身物品提供充裕存储空间

产品细节

  • 面料：94% 锦纶/6% 氨纶。上部口袋：100% 聚酯纤维
  • 反光细节
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
