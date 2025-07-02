Nike Sportswear Classic
女子宽松全长拉链开襟标志夹克防晒衣
16% 折让
Nike Sportswear Classic 女子宽松全长拉链开襟标志夹克防晒衣采用塔夫绸面料搭配宽松版型，垂坠得体，便于轻松叠搭。紫外线防护设计，可有效遮阳；网眼布里料，清爽舒适。
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： HM8972-100
Nike Sportswear Classic
16% 折让
Nike Sportswear Classic 女子宽松全长拉链开襟标志夹克防晒衣采用塔夫绸面料搭配宽松版型，垂坠得体，便于轻松叠搭。紫外线防护设计，可有效遮阳；网眼布里料，清爽舒适。
产品细节
- UPF 40+
- 面料/网眼布：100% 聚酯纤维
- 风帽搭配抽绳
- 弹性袖口和下摆
- 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护，若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
- 可机洗
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： HM8972-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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