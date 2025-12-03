上身 Nike Sportswear Classic Puffer Therma-FIT 女子宽松连帽夹克，抵御冬日严寒，为生活增添些许温暖。宽松版型，易于叠搭；合成材质填充物，增强保暖效果；Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖。这就拉上拉链，双手插兜，潮酷出街！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。