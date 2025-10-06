 
Nike Sportswear Classic Puffer Therma-FIT 女子宽松连帽夹克 - 黑/白色

Nike Sportswear Classic Puffer

Therma-FIT 女子宽松连帽夹克

19% 折让

上身 Nike Sportswear Classic Puffer Therma-FIT 女子宽松连帽夹克，抵御冬日严寒，为生活增添些许温暖。宽松版型，易于叠搭；合成材质填充物，增强保暖效果；Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖。这就拉上拉链，双手插兜，潮酷出街！


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： FZ5900-010

御寒保暖

Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖。

存放小型物件

按扣口袋方便随身收纳小物件，亦可帮助温暖双手。

其他细节

  • 款式：宽松版型夹克
  • 面料：梭织面料
  • 结构：合成材质填充物
  • 储物：按扣插手口袋
  • 边缘：拉链开襟和弹性下摆
  • 其他特色：风帽设计

产品细节

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。