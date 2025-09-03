Nike Sportswear Classic Wovens 女子中腰短裤采用轻盈梭织面料，结合标准版型，让你从容应对日常挑战。网眼布里料有助保持舒爽，同时营造出色的包覆感受；腰部搭配抽绳，供你打造理想贴合感。

Nike Sportswear Classic Wovens 女子中腰短裤采用轻盈梭织面料，结合标准版型，让你从容应对日常挑战。网眼布里料有助保持舒爽，同时营造出色的包覆感受；腰部搭配抽绳，供你打造理想贴合感。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。