Nike Sportswear Classic Wovens
女子宽松连帽夹克防晒衣
32% 折让
Nike Sportswear Classic Wovens 女子宽松连帽夹克防晒衣兼具经典运动外观和轻盈质感，让你从容应对日常生活中的不同场景。落肩衣袖结合宽松版型，塑就休闲舒适的日常穿着体验。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： FV6299-010
Nike Sportswear Classic Wovens
32% 折让
Nike Sportswear Classic Wovens 女子宽松连帽夹克防晒衣兼具经典运动外观和轻盈质感，让你从容应对日常生活中的不同场景。落肩衣袖结合宽松版型，塑就休闲舒适的日常穿着体验。
其他细节
- 防紫外线面料，有效防晒
- 口袋设计，方便快速收纳钥匙和手机
产品细节
- UPF 40+
- 面料：100% 聚酯纤维。网眼布：100% 聚酯纤维
- 刺绣耐克勾勾标志
- 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： FV6299-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。