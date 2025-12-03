Nike Sportswear Classic Wovens
女子防晒中腰宽松长裤
45% 折让
Nike Sportswear Classic Wovens 女子防晒中腰宽松长裤采用梭织面料，搭配紫外线防护设计，让你无惧骄阳，尽享欢乐时光。采用网眼布拼接里料，助你畅享舒爽包覆感受。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： FV7661-010
其他细节
- 插手口袋设计，方便快速收纳钥匙和手机
- 弹性裤管口，尽显挚爱运动鞋魅力
产品细节
- UPF 40+
- 面料/里料：100% 聚酯纤维
- 刺绣耐克勾勾标志
- 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护，若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
