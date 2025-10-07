 
Nike Sportswear Classics 女子高腰骑行短裤舒适骑行裤 - 黑/帆白

Nike Sportswear Classics

女子高腰骑行短裤舒适骑行裤

40% 折让

Nike Sportswear Classics 女子高腰骑行短裤焕新升级，塑就百搭造型。采用弹性面料，轻盈柔软但厚实耐穿，提供出色支撑，助你轻松完成任务。品质升级，成就佳选。


  • 显示颜色： 黑/帆白
  • 款式： DV7798-010

Nike Sportswear Classics 女子高腰骑行短裤焕新升级，塑就百搭造型。采用弹性面料，轻盈柔软但厚实耐穿，提供出色支撑，助你轻松完成任务。品质升级，成就佳选。

质感升级

柔软棉混纺面料，舒适非凡。

表现升级

不透明厚实面料，经久耐穿。无论你站着、蹲下还是坐着，皆可为臀部提供出色包覆。

外观升级

弹性腰部，塑就时尚利落外观和稳固贴合感受，是你的理想之选。服帖不卷边且不紧勒，令你自如畅动。

产品细节

  • 紧身版型，出众贴身
  • 47% 棉/41% 聚酯纤维/12% 氨纶
  • 高腰设计
  • 印有耐克勾标志
  • 可机洗
