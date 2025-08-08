 
Nike Sportswear Club 大童法式毛圈连帽衫 - 珍珠灰/浅土褐

Nike Sportswear Club

大童法式毛圈连帽衫

¥369
珍珠灰/浅土褐
黑/鲜亮勃艮第酒红

Nike Sportswear Club 大童法式毛圈连帽衫采用经典舒适设计，助你随时彰显出众风采。 法式毛圈面料表面触感顺滑，内里搭配非起绒毛圈，营造出色舒适性，适合日常穿着。


  • 显示颜色： 珍珠灰/浅土褐
  • 款式： HQ9327-047

产品细节

  • 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。 罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶。 口袋：100% 棉
  • 正面口袋
  • 罗纹袖口和下摆
  • 可机洗
免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。