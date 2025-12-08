Nike Sportswear Club
大童法式毛圈连帽衫
29% 折让
Nike Sportswear Club 大童法式毛圈连帽衫采用经典舒适设计，助你随时彰显出众风采。 法式毛圈面料表面触感顺滑，内里搭配非起绒毛圈，营造出色舒适性，适合日常穿着。
- 显示颜色： 黑/鲜亮勃艮第酒红
- 款式： HQ9327-010
产品细节
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。 罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶。 口袋：100% 棉
- 正面口袋
- 罗纹袖口和下摆
- 可机洗
